Mercato – Con Allegri nuova chance per Nainggolan e Perisic? Le possibili soluzioni tattiche

Diretto interessato dell’incontro previsto per la giornata di domani tra Steven Zhang e Antonio Conte, è chiaramente Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è già stato individuato come primissima alternativa per la panchina qualora l’allenatore leccese dovesse dire addio nei prossimi giorni. Per questo motivo, nell’edizione uscita questa mattina in edicola, Tuttosport ha cercato di ipotizzare alcune possibili scelte di mercato dell’Inter in base alle preferenze del toscano.

Nello specifico, ad esempio, andrebbero analizzati a parte i casi di Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Entrambi, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte un anno fa e lasciati partire in prestito, potrebbero ottenere una nuova chance con Allegri. Il centrocampista belga era infatti uno dei punti di riferimento nel suo Cagliari, utilizzato spesso anche nella posizione di trequartista.

Mentre l’esterno croato potrebbe tornare utile dal momento che, tra gli ultimi moduli utilizzati alla Juventus, l’allenatore toscano aveva adottato sia il 4-2-3-1 che il 4-3-3. Va detto che, nel caso di un’offerta da 15/20 milioni di euro del Bayern Monaco per il riscatto a titolo definitivo di Perisic, la possibilità di remunerare un calciatore fuori dai piani potrebbe avere la precedenza sua qualsiasi altro tipo di ragionamento.

