Mercato – Contatto Inter-Marcos Alonso, lo spagnolo direbbe sì. Ma il Chelsea suggerisce l’alternativa

Continuano le voci e le indiscrezioni legate al mercato, anche in casa Inter. In particolare, il club nerazzurro lavora sia sul colpaccio a centrocampo che per rinforzare le corsie esterne. Dopo aver messo delle pezze con Young e Moses in quel di gennaio, Marotta studia i profili giusti per ‘sistemare’ le fasce in via definitiva. I nomi, per ora, restano gli stessi circolati negli ultimi mesi: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

In particolare, dall’Inghilterra rimbalzano voci relative soprattutto allo spagnolo. Essendo stato già allenato da Conte nel periodo al Chelsea, l’ex Fiorentina avrebbe comunicato di essere disponibile a tornare a lavorare con il tecnico leccese a Milano. Al contrario, invece, il Chelsea spingerebbe per la cessione di Emerson, considerato meno importante rispetto ad Alonso.

