Mercato – Conte ha blindato Skriniar: c’è solo un caso in cui può partire

Dopo le iniziali difficoltà mostrate soprattutto ad inizio stagione, Milan Skriniar col tempo ha dimostrato di poter essere utilizzato anche nella difesa a tre di Antonio Conte. Il difensore centrale slovacco, nelle primissime battute, era stato condizionato non solo dal cambio di modulo rispetto a quelli utilizzati negli anni precedenti, ma anche dalla posizione di partenza sul centro sinistra che per qualsiasi calciatore di piede destro può creare non poche insidie.

Difatti, quando è stato utilizzato da Conte sul centro destra, il suo rendimento è notevolmente schizzato in alto, sebbene i margini di miglioramento siano ancora molto ampi, sia in fase di conduzione del pallone che di difesa a campo aperto. Come scritto questa mattina da Tuttosport, in tema mercato Skriniar è stato blindato sia dallo stesso allenatore leccese che dalla super valutazione da 80 milioni di euro che il club ha posto sul suo cartellino.

Più volte si è infatti parlato di possibili offerte nei suoi confronti, soprattutto dall’Inghilterra dove Pep Guardiola non ha mai nascosto il suo interesse per averlo al Manchester City. Di recente, invece, si è fatto avanti anche il Barcellona che parallelamente sta trattando Lautaro con l’Inter. Va detto, però, che almeno su quest’ultimo fronte è da escludere un’offerta in tempi brevi, considerate le note criticità economiche della dirigenza blaugrana in questo periodo. Insomma, in caso di proposta irrinunciabile, i nerazzurri non si opporrebbero alla cessione dello slovacco.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!