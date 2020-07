Mercato – Conte riflette sul futuro di Brozovic: c’è un altro nome per centrocampo dell’Inter

Potrebbe esser cambiata la considerazione attorno al ruolo di Marcelo Brozovic. Anche con il cambio di modulo, infatti, il centrocampista croato è sempre meno leader tecnico di una squadra che non dipende come prima dai suoi tempi e dalle sue giocate. Secondo quanto rivelato questa sera da calciomercato.com, l’ex Dinamo Zagabria sarebbe stato messo in discussione dallo stesso Antonio Conte che in vista della prossima stagione vorrebbe puntare su altri profili. In tal senso, attenzione sul mercato alla possibile partenza dal Tottenham di Ndombele: calciatore assai gradito alla società dai tempi di Lione.

Prima del lockdown c’era stato un colloquio tra il suo agente e Ausilio e Marotta, per discutere di offerte importanti in arrivo dalla Premier League. Tra queste, ad esempio, si era parlato di un Liverpool pronto a pagare i 60 milioni della clausola rescissoria, anche se ad oggi non si registra nulla di concreto. Nonostante lo stesso Brozovic sia felice di vivere a Milano e vestire la maglia nerazzurra, nelle ultime settimane ha capito che qualcosa potrebbe presto cambiare e che il suo status, rispetto al passato, non è poi così solido nei progetti futuri dell’allenatore leccese.

