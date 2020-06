Mercato – Conte stregato da Gosens: l’Atalanta fa il prezzo (da capogiro)

Per l’Atalanta è come se la sosta non fosse mai arrivata, a giudicare dalla prestazione incredibile già sfoggiata ieri contro un Sassuolo fin troppo innocuo ma pur sempre temibile e pieno di qualità. Tra i tanti segreti della formazione allenata da Gian Piero Gasperini, c’è senz’altro la grande capacità degli esterni di macinare chilometri con grande esplosività sulle fasce e soprattutto riuscire quasi sempre ad entrare all’interno delle azioni da gol dei bergamaschi, sia con assist che con la finalizzazione.

In particolare, c’è un calciatore che più degli altri si sta mettendo in luce e che l’Inter da mesi ha inserito sul proprio taccuino di mercato. Si tratta di Robin Gosens, esterno sinistro che Antonio Conte – stando a quanto riferito da calciomercato.com – ha indicato alla dirigenza come papabile obiettivo per la prossima estate. Ma attenzione al prezzo richiesto dalla famiglia Percassi, che lo scorso gennaio ha rifiutato ben 25 milioni di euro dal Lione. Per liberare il tedesco, infatti, potrebbero servire altri 10 milioni in più, per un totale di 35: i nerazzurri sono già stati avvisati…

