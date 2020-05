Mercato – Conte ha deciso: Gagliardini resta, Vecino ai saluti. Maxi plusvalenza per l’Inter

Rispetto al lavoro dello scorso anno, quando Antonio Conte si ritrovò ampio margine di manovra sul mercato al suo arrivo ad Appiano Gentile, nei prossimi mesi il tecnico leccese dovrà solamente perfezionare alcune mosse già effettuate dal club sul mercato. Il centrocampo, ad esempio, è stato forse il reparto più interessato dalle manovre dell’allenatore, che dalla scorsa estate ad oggi ha ottenuto ben 3 calciatori in più di altissimo livello: Stefano Sensi, Nicolò Barella e Christian Eriksen.

Per aggiungere in rosa altri elementi, l’Inter dovrà necessariamente cedere qualche pezzo. Borja Valero andrà via a parametro zero, mentre Marcelo Brozovic è centrale nel progetto ed è ritenuto incedibile. Data per scontata la riconferma dei nuovi acquisti dell’ultimo anno, restano così Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Del centrocampista italiano si è parlato parecchio in ottica di un possibile scambio con Izzo del Torino, anche se stando alle voci circolate su calciomercato.com sembrerebbe che Conte abbia deciso di tenersi stretto l’ex atalantino, considerato molto utile per duttilità e fisicità.

Discorso a parte merita invece il centrocampista uruguagio. Già lo scorso gennaio era stato oggetto dell’interesse di diversi club, tra cui l’Everton di Carlo Ancelotti. Conte, a tal proposito, avrebbe già comunicato alla dirigenza di non voler più fare affidamento sull’ex Fiorentina. Per non registrare una minusvalenze, l’Inter per Vecino dovrà incassare almeno 9,4 milioni. Considerata la valutazione tra i 22-25 milioni di euro stabilita da Marotta, si prevede la possibilità di una maxi plusvalenza. Everton e Valencia restano alla finestra…

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!