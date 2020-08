Mercato – Lo stallo tra Conte e l’Inter mette in stand-by tre obiettivi

C’è stato un momento nella giornata di ieri in cui si pensava che lo strappo tra Antonio Conte e Steven Zhang potesse compromettere il futuro del tecnico leccese sulla panchina dell’Inter. Il comunicato dello stesso allenatore affidato all’Ansa e la chiamata con il giovane presidente nerazzurro, però, ha sancito finalmente una tregua tra le parti, quantomeno fino alla permanenza all’interno dell’Europa League della formazione interista.

Fino a qual momento, dunque, alcuni obiettivi di mercato fortemente richiesti dallo stesso tecnico nerazzurro rimarranno in stand-by. Come riferito da calciomercato.com, calciatori come Edin Dzeko ed Olivier Giroud che sembravano poter interessare nuovamente al club, in questo momento sono stati accantonati. Stesso discorso per quanto riguarda Emerson Palmieri, pallino di Conte sin dai tempi del Chelsea. Qualora realmente l’allenatore dovesse andar via (ipotesi poco probabile dopo i contatti di ieri), il mercato nerazzurro verrebbe infatti chiaramente riprogrammato.

