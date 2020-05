Mercato – Conte al lavoro per convincere Lautaro a restare, ma in Spagna rilanciano una nuova offerta

Dopo aver ricevuto l’esito negativo per tutti i tamponi effettuati lo scorso venerdì a calciatori, staff tecnico e dirigenza, Antonio Conte ha finalmente ricevuto il via libera dal club per tornare in campo a seguire da vicino (ma non troppo) i progressi dei propri calciatori. Con questa scusa, l’allenatore potrà avere un contatto diretto con Lautaro Martinez, al centro di innumerevoli voci di mercato nel corso delle ultime settimane in cui il calcio ha dovuto lasciare il passo al coronavirus. Il tecnico leccese – è stato ribadito più volte – vorrà avere l’ultima parola in caso di cessione del Toro al Barcellona.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Conte vorrà infatti capire le reali intenzioni del calciatore, tentando di convincerlo a restare per via della centralità assunta all’interno del suo progetto. Dalla Spagna, però, questa mattina hanno rilanciato una nuova offerta del Barcellona in arrivo nel corso della settimana con il coinvolgimento dei cartellini di Rafinha e Vidal. Ma dalle parti di Viale della Liberazione sono stati più che chiari, ribadendo che il brasiliano non interessa e che per il cileno preferirebbero condurre una trattativa a parte.

