Mercato – Conte segue gli sviluppi su Lautaro: ecco la pretesa del tecnico

Da ieri alla corsa per Lautaro Martinez si è iscritto anche il Paris Saint Germain di Leonardo. Nonostante ciò, in Spagna sono comunque convinti che il Barcellona continua ad avere la preferenza dell’argentino qualora dovesse decidere di cambiare aria, forti della presenza di Leo Messi che in una situazione del genere rappresenta lo sponsor più importante. In casa Inter, però, secondo quanto scritto da calciomercato.com c’è tutta la volontà di condurre in maniera attiva la cessione, rifiutando offerte al di sotto del valore del calciatore.

A tal proposito, contrariamente a quanto riferito suoi quotidiani spagnoli, difficilmente il club nerazzurro si piegherebbe dinnanzi ad una proposta ad 60 milioni di euro più eventuali contropartite. Antonio Conte continua a tenersi costantemente aggiornato e vorrà in ogni caso avere l’ultima parola in caso di addio di Lautaro. Ma il tecnico nei confronti di dirigenza e calciatore è stato in questa fase più che chiaro: dal momento in cui si ritornerà all’attività sportiva, le voci di mercato dovranno rimanere fuori dai cancelli di Appiano Gentile e la concentrazione dovrà tornare ai massimi livelli.

