Mercato – Conte è soddisfatto: l’Inter darà l’ok al riscatto di Sensi

Non ci sono dubbi sul fatto che l’Inter a fine stagione riscatterà dal Sassuolo Stefano Sensi. Nonostante l’assenza prolungata del centrocampista classe 1995, difatti fuori dallo scorso ottobre in seguito all’infortunio con la Juventus che ha dato vita ad un calvario lunghissimo e ancora in atto, le prestazioni con cui si era preso la squadra nella primissima parte del campionato hanno convinto non solo Antonio Conte, ma anche la dirigenza nerazzurra.

Così, come ribadito da Fabrizio Romano per calciomercato.com, al termine della stagione l’Inter verserà senza alcuna esitazione ben 25 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, per trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo. L’arrivo di Christian Eriksen, sul quale si sta ancora lavorando per puntellare il suo ambientamento dal punto di vista tattico in squadra, non ha infatti compromesso la considerazione che la società ha nei confronti di Sensi. Il centrocampista rimane tra i piani dell’Inter con un contratto nel cassetto ed un futuro da protagonista in nerazzurro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!