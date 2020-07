Mercato – Continui contatti per Gosens ma la Premier League insidia l’Inter

La stagione di Robin Gosens è sicuramente importante. Il giocatore dell’Atalanta ha dei numeri da assoluto top player con 10 gol e 8 assist all’attivo in tutte le competizioni ed ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. Come riporta TuttoMercatoWeb.com infatti in Italia sia Juventus che Inter hanno intrapreso contatti con il club bergamasco ma al momento i nerazzurri sembrano la società più interessata.

La valutazione dell’Atalanta si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, un prezzo sicuramente non elevatissimo per il mercato attuale. Marotta però deve stare attento, perché il prezzo “invitante” del laterale atalantino ha attirato anche molti club di Premier League. Il Chelsea è la squadra più attiva, ma seguono a ruota Leicester e West Ham.

