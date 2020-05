Mercato – Crolla il prezzo di Neymar, il Barcellona ci pensa. Così può mollare Lautaro

Anche Messi, come del resto tutto il Barcellona, è diviso tra Lautaro Martinez e Neymar. Se da una parte vorrebbe portare in Catalogna il giovane e stimato connazionale, dall’altra resta comunque l’ex compagno con il quale ha condiviso parecchi successi e composto insieme a Luis Suarez un tridente da favole. Il 10 argentino, insieme all’intero spogliatoio, già la scorsa estate aveva messo alle strette la società arrivando quasi ad una rottura, chiedendo insistentemente il ritorno in Spagna del fenomeno brasiliano.

Lo stesso Neymar più volte ha espresso il desiderio di tornare al Barcellona, rinnegando in parte la scelta di lasciare la maglia blaugrana per passare al Paris Saint Germain nell’estate del 2017. Il suo prezzo, però, fin qui è stato proibitivo per le casse del suo vecchio club, anche se le cose potrebbero ben presto cambiare. A causa dei danni economici che produrrà il coronavirus, il valore dei cartellini di numerosi calciatori precipiterà. Tra i crolli più evidenti va annoverato quello di Neymar che, secondo Football Benchmark, potrebbe passare da 175 a 137 milioni di euro. Insomma, per il Barcellona non potrebbe esserci migliore sessione di mercato per tentare ritorno d’effetto. L’Inter di certo ci spera…

