Mercato – Il Crotone strizza l’occhio ad Esposito: l’Inter può aprire al prestito

Sta per nascere un importante asse di mercato tra Inter e Crotone sul fronte dei giovani. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe spedire in Calabria per il prossimo anno due dei talenti più importanti della propria rosa che già quest’anno si sono ritagliati un ruolo considerevole all’interno della prima squadra. Stiamo parlando di Lucien Agoumé e Sebastiano Esposito, entrambi calciatori molto promettenti appartenenti alla classe dei 2002.

Secondo le ultime riportate da calciomercato.com, il Crotone – dopo essersi portato avanti per il centrocampista francese come confermato anche dalla nostra esclusiva – starebbe pensando di mettere le mani pure sul giovane attaccante. L’idea è quella di prelevarlo in prestito per concedergli l’opportunità di fare esperienza in Serie A, dopo i primi minuti giocati quest’anno in maglia nerazzurra. In tal senso, il ds Ursino ha confermato l’interesse nella giornata di ieri con queste parole: “Esposito? È un giocatore che ci piace parecchio”.

