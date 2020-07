Mercato – CSKA Mosca piglia tutto: nel mirino anche Carrascal, osservato dall’Inter

Sfumato l’acquisto di Adolfo Gaich, pronto ad accasarsi in Russia, al CSKA Mosca, l’Inter aveva messo nel mirino un altro giovane sudamericano: Jorge Carrascal. Per la prossima finestra di mercato, il trequartista colombiano del River Plate interessava anche alla Fiorentina.

Ma si sa, dei due litiganti il terzo gode. Come per Gaich, sulle tracce del classe ’98 è piombato proprio il CSKA Mosca. Per lasciar partire il gioiellino della Nazionale Under 23 colombiana, però, il club argentino avrebbe chiesto 8,5 milioni di euro. Una cifra che a Mosca, date anche le ripercussioni che il Covid-19 avrà sui prezzi dei vari giocatori, reputano troppo alta. La società russa, riporta TyC Sports, era disposta a pagare 7 milioni: si tratta.

