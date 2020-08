Mercato, da Agresti buone notizie per l’Inter: “La Juve non entrerà nella corsa per Tonali”

Quello di Sandro Tonali è sempre stato il nome principale per il mercato dell’Inter durante le ultime settimane. Il club di Viale della Liberazione ha infatti scelto di puntare con insistenza sul giocatore in forza al Brescia, ed è al lavoro per trovare la quadra con il patron delle Rondinelle circa l’indennizzo economico da versare per rilevarne il cartellino. Nelle ultime ore era circolata la voce di un inserimento della Juventus nella trattativa.

Sul proprio profilo Twitter, Romeo Agresti sembra però allontanare questa possibilità, dando una notizia che può far sorridere i tifosi nerazzurro. Il giornalista ha infatti affermato che la Juventus non entrerà nella corsa per il giocatore. Questo il suo tweet:

