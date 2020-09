Mercato – Da Nainggolan a Kolarov, passando per Hakimi, il diktat di Conte è chiaro: vuole giocatori duttili!

Dopo l’incontro di Villa Bellini è uscita una nuova Inter, con le idee molto chiare per il mercato, ma soprattutto condivise da tutti: società e allenatore. Antonio Conte ha già visto arrivare Achraf Hakimi ed il ritorno dal Cagliari di Radja Nainggolan, mentre Alexander Kolarov è atteso a Milano nelle prossime ore dopo l’accordo con lui e con la Roma. Infine c’è il grande obiettivo Vidal, che potrebbe arrivare a costo zero dal Barcellona.

Tutti giocatori – come riporta Tuttosport – capaci di ricoprire più zone di campo durante la partita. Il diktat del tecnico nerazzurro è dunque apparso chiaro: calciatori duttili ed esperti. Kolarov può fare il quinto di centrocampo a sinistra, ma allo stesso tempo far rifiatare Bastoni nei tre dietro. Un po’ come Danilo D’Ambrosio, vero jolly della rosa. Nainggolan e Vidal a centrocampo andrebbero a ricoprire il ruolo di mezz’ala e di trequartista. Duttilità ed esperienza: la ricetta di Conte per continuare a cresce e tornare a vincere.

