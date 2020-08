Mercato – Dalbert-Biraghi, la chiave del problema potrebbe essere… Nainggolan!

Lo scambio di prestiti che coinvolge Inter e Fiorentina con oggetti Biraghi e Dalbert appare, ad oggi, bloccato. Se le due società sembrano orientate ad incontrarsi per parlarne al termine dell’Europa League, infatti, la chiave di volta del problema potrebbe essere rappresentata da un altro calciatore in uscita da Milano: Radja Nainggolan. Il belga infatti, seppur voglioso di rimanere a Cagliari, potrebbe anche accettare l’ipotesi Firenze per ragioni economiche: Rocco Commisso, ad oggi, sembra essere in grado di offrire una proposta più allettante al calciatore.

Proposta che poi, scrive il quotidiano La Nazione, potrebbe essere più allettante anche per l’Inter stessa. I nerazzurri, infatti, potrebbero liberarsi di Nainggolan cedendolo alla Fiorentina, sfruttando poi l’evento per dare un’accelerata anche alla permanenza di Dalbert in Toscana, con conseguente conferma di Biraghi in quel di Milano. E tutti i tasselli di mercato, a quel punto, finirebbero al loro posto.

