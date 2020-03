Mercato – Dalbert ha convinto la Fiorentina, Marotta riflette su Biraghi. Castrovilli e Chiesa…

A fine stagione Inter e Fiorentina si siederanno insieme al tavolo per discutere del futuro di Dalbert e Biraghi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, al momento ogni discorso è stato rinviato ma le posizione dei due club sono differenti.

La dirigenza viola è contenta del brasiliano ex Nizza che è diventato l’assoluto padrone della corsia sinistra. Arrivato in prestito secco, Dalbert ha convinto Commisso che ora valuta l’acquisto a titolo definitivo: in caso contrario farà ritorno all’Inter che dovrà cercare una nuova pretendente con diversi club francesi che hanno già bussato alla porta.

Capitolo Biraghi. Marotta non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto ma verranno effettuate valutazioni da qui a fine anno. Ai nerazzurri piacciono anche Castrovilli, sul quale la Fiorentina è però decisa ad alzare il muro, e Federico Chiesa, vecchio pallino di Conte. L’asse Firenze e Milano si preannuncia rovente in vista dell’estate.

