Mercato – Dalbert, la Fiorentina ha deciso il suo futuro. A Commisso piace un obiettivo dell’Inter

L’Inter e la Fiorentina sono al centro di numerose voci che vedrebbero legare il loro mercato. A Beppe Marotta e Piero Ausilio piacciono da tempo sia Federico Chiesa che Gaetano Castrovilli, alla viola interessano Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan, che potrebbe entrare nell’affare per uno dei due gioielli. Nell’immediato, però, si parlerà soprattutto del futuro di Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert.

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, le due squadre hanno diversi obiettivi in comune. Al club di Commisso piace molto Marash Kumbulla, difensore del Verona su cui proprio l’Inter è in pole. Sembra ormai definito il futuro del terzino ex Nizza, Dalbert, per il quale è molto probabile non venga esercitato il diritto di riscatto. Proprio il club toscano cerca rinforzi sulle fasce e i nomi nel mirino sono due: quello di Leonardo Spinazzola e Alessandro Florenzi, entrambi di proprietà della Roma. Due nomi vicinissimi, negli scorsi mesi, proprio al club di Viale della Libarazione.

