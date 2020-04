Mercato – Dalla Spagna: “Simeone rivuole Godin. Pronta un’offerta all’Inter”

Voci insistenti dalla Spagna parlano di un possibile clamoroso ritorno di Diego Godin all’Atlético Madrid. L’allenatore Simeone, infatti, sembra intenzionato a riacquistare l’uruguaiano, che non ha vissuto quest’anno una delle sue migliori stagioni. Partito come grande affare a parametro zero, il difensore classe ’86 è sceso pian piano dalle gerarchie di Conte, il quale molto spesso gli ha preferito Bastoni nella difesa a 3. Con un contratto in scadenza nel 2022, si è parlato spesso di un suo addio a fine stagione, ma quella di Madrid sarebbe una destinazione piuttosto clamorosa.

El Cholo non è insolito ai grandi ritorni. In passato, infatti, riprese Diego Costa e Felipe Luiz, entrambi inizialmente ceduti a Londra, sponda Chelsea. Ora, il tecnico argentino avrebbe puntato Godin, considerato come quel quel giocatore che può dare un grande impatto nello spogliatoio, più che in campo. Le voci spagnole parlano anche di un interesse concreto per lui di Manchester United e Valencia, ma qualora Il Faraone lasciasse Milano, i colchoneros sarebbero la destinazione più gradita.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!