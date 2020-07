Mercato – Dalla Spagna: Vidal potrebbe restare al Barcellona per un motivo

La richiesta di Antonio Conte potrebbe non essere esaudita. Come riportato ormai da tempo, il tecnico nerazzurro avrebbe indicato vari nomi di giocatori desiderati per la prossima sessione di mercato, e nella lista figurava anche il nome di Arturo Vidal. Il profilo del cileno era quanto di più calzava a pennello con le richieste del mister: esperto, capace di fare eccellentemente le due fasi e, soprattutto, di profilo internazionale.

Sino a qualche mese (e settimana) fa, l’arrivo del centrocampista del Barcellona veniva dato come probabile. Oggi, però, dalla Spagna rimbalza una notizia che potrebbe rovinare i sogni dei tifosi nerazzurri. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il club spagnolo sarebbe tornando sui propri passi. Viste le prestazioni sfoderate nelle ultime uscite, i blaugrana non sarebbero più convinti di lasciar partire il 33enne.

