Dzeko-Inter, questa è la volta buona! Obiettivo numero uno di Conte, i dettagli dell’affare

A maggior ragione dopo l’ottima prestazione offerta durante Roma-Inter, ormai per Antonio Conte non ci sono più dubbi: Edin Dzeko è l’attaccante perfetto per la sua Inter. Il tecnico salentino lo sapeva da tempo, fin da quando, l’estate scorsa, lo richiedeva a gran voce per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra. E stando a quanto riporta l’edizione odierna di SportMediaset, seppur con un anno di ritardo, la società sembra aver deciso di accontentarlo nella prossima sessione di mercato.

“Dzeko è l’obiettivo numero uno, l’Inter ci riproverà e questa sembra essere la volta buona. La Roma è pronta alla cessione, ma è da stabilire la cifra richiesta dai giallorossi”, riporta Mediaset. A questo proposito, i giallorossi sembrano orientati a chiedere una cifra tra i 12 ed i 15 milioni di euro, mentre i nerazzurri non vorrebbero superare quota 10.

