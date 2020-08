Mercato – Dzeko, l’Inter non si dà per vinta. Roma allertata, Kolarov un grande alleato

Nel braccio di ferro ingaggiato da qualche settimana con la Roma per Edin Dzeko, potrebbe presto pensare di tirarsi indietro la Juventus che nel frattempo ha sondato anche altre alternative. Tra queste, infatti, non è tramontato il nome di Arek Milik, anche se dalla Spagna la possibilità di poter ingaggiare a costo zero il Pistolero Suarez ingolosisce i bianconeri. Il centravanti bosniaco, però, potrebbe comunque lasciare la capitale a fronte dell’interesse sempre vivo dell’Inter.

Stando alle ultimissime di calciomercato riprese questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha già sondato nuovamente con i giallorossi la partenza di Dzeko, ma l’impressione è che un assalto per il centravanti potrebbe partire solo con la cessione di Lautaro Martinez. Rispetto allo scorso anno, in cui trattare con la Roma sembrava praticamente impossibile, quest’anno tra le fila dell’Inter potrebbe presto esserci un nuovo alleato e grande amico del bosniaco: Aleksandar Kolarov.

