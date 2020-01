Mercato – E’ sempre derby tra Inter e Juventus: i bianconeri irrompono su Allan

Nuova offerta in arrivo in casa Napoli. Nonostante i rapporti tra i partenopei e la Juventus non siano dei migliori, nelle ultime ore si è parlato di un possibile affare tra le due società con un importante proposta a centrocampo. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, dopo la frenata con l’Inter per l’operazione Allan-Vecino, i bianconeri starebbero pensando ad un’offerta molto ricca per il brasiliano, in assenza di contropartite all’altezza.

Maurizio Sarri rappresenta lo sponsor principale per l’operazione, visto che sotto la sua guida il brasiliano ha vissute le sue stagioni migliori in maglia azzurra. Il Napoli ragiona sulla cessione, ma vuole assicurarsi di incassare una cifra molto alta e congrua al valore del calciatore. Trattativa che potrebbe decollare solo una volta che la Juventus sarà riuscita a liberarsi di Emre Can: impresa non semplice a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!