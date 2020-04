Mercato – Emerson Palmieri diventa un’occasione. Ma che bagarre in Serie A

Sarà un mercato molto caldo anche per i laterali con tanti club che nella prossima finestra estiva punteranno ad un restyling della batteria degli esterni. Occhi puntati, ad esempio, sul Chelsea che con ogni probabilità lascerà partire almeno uno tra Marcos Alonso e Emerson Palmieri, avendo già iniziato la ricerca di un nuovo esterno mancino, con Chilwell e Alex Telles tra gli osservati speciali.

Entrambi i laterali in uscita dai Blues sono da tempo accostati all’Inter, che pure sta cercando un altro innesto su quella corsia dove Young ha stupito ma serve sicuramente un altro elemento affidabile su cui puntare. Se per lo spagnolo l’assalto a gennaio è fallito a causa dell’elevata valutazione del cartellino, attenzione alla situazione dell’italo-brasiliano ex Roma che invece, segnalano in Inghilterra, ha visto ridursi la cifra richiesta da parte del Chelsea per la cessione, scendendo sotto quota 20 milioni di euro. Prezzo che, considerate le caratteristiche tecniche, l’esperienza in nazionale e l’età (26 anni ad agosto), lo rende sicuramente molto appetibile. L’Inter, dunque, c’è. Ma il Corriere del Mezzogiorno oggi segnala che un’insidia non da poco, oltre alla Juventus che per il momento rimane sullo sfondo, è il Napoli. Con Ghoulam possibile partente, il Ds Giuntoli potrebbe puntare su quello che è un suo vero e proprio pallino. Vedremo.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!