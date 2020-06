Mercato – Emerson Palmieri vuole l’Italia: l’Inter c’è, occhio alla Juve di Sarri

La volontà dell’Inter è chiara: due esterni di centrocampo titolare da acquistare nella prossima sessione di mercato. Con le condizioni fisiche incerte di Asamoah, la non affidabilità di Biraghi ed il punto interrogativo Moses, sono solo due i sicuri del posto in quel ruolo: Antonio Candreva ed Ashley Young.

L’investimento ci sarà e sarà anche importante: come riporta il quotidiano Tuttosport l’esterno del Chelsea Emerson Palmieri è uno dei nomi sulla lista. L’italo-brasiliano ha voglia di tornare in Italia per giocarsi le proprie carte in vista dell’Europeo del 2021 e l’Inter ci sta pensando, così come lo sta facendo la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri – si legge – sembrano in leggero vantaggio visto il rapporto tra il tecnico ed Emerson, visto il recente passato in maglia Blues.



