Esposito, il Monza di Berlusconi sfida 3 club di Serie A: l’Inter non ha fretta e prende tempo

Novità importante per il mercato dell’Inter e per il futuro di Sebastiano Esposito. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, una squadra di Serie B è fortemente interessata al baby attaccante nerazzurro classe 2002 di Conte.

Il Monza di Berlusconi e Galliani, neopromosso, vorrebbe Esposito in prestito. L’Inter al momento non è disposta a prendere accordi, la dirigenza ha deciso di rimandare il corso a settembre.

Sulle tracce del 2002 ci sono anche diversi club di Serie A come Sampdoria, Bologna e Parma. L’Inter non ha fretta, prima dovrà essere completata anche la pratica rinnovo con il nuovo agente Pastrorello.

