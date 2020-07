Mercato – Esposito, rinnovo sempre più vicino! Il Torino si fa avanti per il prestito

Per il futuro di Sebastiano Esposito siamo arrivati ad un momento decisivo. L’attaccante dell’Inter infatti ha da recente cambiato procuratore affidandosi all’agenzia di Federico Pastorello ed è ad un passo dal rinnovo con la società nerazzurra. Come riporta Gianluca Di Marzio durante la prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca per prolungare il rapporto tra l’attaccante ed il club dopo alcuni problemi delle recenti settimane. Il mercato sta entrando nel vivo.

Per la prossima stagione intanto si fa avanti il Torino. I granata hanno sondato il terreno con l’Inter per il prestito di Esposito e la società sta valutando il da farsi. L’attaccante classe 2002 può trovare molto più spazio in un club come quello di Urbano Cairo e andrà alla ricerca di una stagione da protagonista per entrare definitivamente nel calcio dei “grandi”.

