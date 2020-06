Mercato – La Fiorentina chiede all’Inter di rinnovare il prestito di Dalbert: la scelta su Biraghi

In virtù di un mercato che si prospetta all’insegna degli scambi e del contenimento delle spese per via degli effetti da coronavirus sui conti dei club, Inter e Fiorentina potrebbero presto tornare a discutere dei prestiti di Dalbert e Biraghi. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il club viola avrebbe già ribadito all’entourage del terzino brasiliano di voler prolungare il prestito di un’altra stagione, previo accordo con l’Inter. I nerazzurri, che fin qui non hanno considerato l’idea di riscattare Biraghi, a quel punto potrebbero optare per tenere sempre a titolo temporaneo l’italiano cresciuto nelle proprie giovanili.

Quest’ultima, però, è una situazione che potrebbe non dipendere dal rinnovo del prestito di Dalbert. La Fiorentina, infatti, ha già espresso il nome di Biraghi nei colloqui con la Roma, nell’ambito dello scambio che vorrebbe imbastire per avere Leonardo Spinazzola. Una situazione del tutto in divenire che non verrà comunque risolta prima di fine campionato. Queste le ultime di Schira: “La Fiorentina ha ribadito all’entourage di Henrique Dalbert la volontà di rinnovare il prestito dall’Inter per un altro anno. Possibile soluzione analoga anche per Cristiano Biraghi (utile ai nerazzurri in chiave liste)”.

