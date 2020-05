Fiorentina, tra rinnovo o cessione spunta una ‘terza via’ per Chiesa

Nell’intervento di ieri di Rocco Commisso sul mercato della Fiorentina, il presidente viola ha ammesso di non aver ancora formulato alcuna proposta di rinnovo nei confronti di Federico Chiesa. Per il giovane esterno 1997 la prossima sarà una stagione molto importante visto che di mezzo ci sarà l’Europeo slittato all’estate del 2021. Le scelte sul futuro, pertanto, diventano mai come adesso fondamentali, nella consapevolezza che una errata valutazione potrebbe compromettere tutto, anche se Juventus e Inter difficilmente se ne staranno comode ad osservare lo svolgersi degli eventi.

Anche per questo motivo, secondo quanto scritto questa mattina nell’edizione de La Gazzetta dello Sport, Commisso potrebbe proporre una terza via a Chiesa. In attesa dell’incontro per il rinnovo previsto per il mese di maggio, rispetto alla cessione o al prolungamento di tre anni, un’altra soluzione potrebbe essere il rinnovo per una sola stagione senza alcuna clausola rescissoria. O al massimo, qualora Chiesa premesse per inserirla, la cifra potrebbe essere concordata di 100 milioni di euro. Una soluzione che farebbe il bene della Fiorentina da una parte, ma che dall’altra darebbe l’opportunità al ragazzo di arrivare da protagonista all’Europeo.

