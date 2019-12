Mercato – Braz (Flamengo): “Gabigol? Al momento nulla di definito. L’affare può slittare a gennaio”

Conclusa una stagione incredibile con il ko nella finale del Mondiale per Club contro il Liverpool, ora per la dirigenza del Flamengo è tempo di programmare la prossima stagione e concentrarsi sul mercato. In ballo c’è il futuro di Gabigol, attaccante ancora di proprietà dell’Inter, che si è laureato capocannoniere dell’ultimo Brasilearo e dell’ultima Copa Libertadores, decisa tra l’altro da una sua doppietta.

Il vicepresidente del club rossonero Marcos Braz è tornato a parlare del suo futuro ai microfoni dei media brasiliani. Ecco le parole riportate da Globoesporte: “Per Gabigol al momento non c’è ancora nulla di definito. Se entro la fine dell’anno non succede nulla, possiamo sempre risolvere la questione a gennaio. E’ già successo quest’anno, quando non chiudemmo l’affare a dicembre ma nel mese successivo”.

