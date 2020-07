Mercato – Florenzi, futuro in dubbio: lnter sullo sfondo, due club di A in forte pressing

Alessandro Florenzi ha lasciato il Valencia, squadra dove ha trascorso gli ultimi mesi di carriera dopo un lunghissimo periodo alla Roma. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ora l’esterno tornerà nella capitale per parlare del suo futuro con la società giallorossa. Ad insistere per avere l’esterno nella prossima sessione di mercato soprattutto la Fiorentina, in costante contatto con l’agente del calciatore, ma è interessata anche l’Atalanta, soprattutto nel caso in cui dovesse essere ceduto Gosens.

Sullo sfondo anche l’Inter, in corsa dato il gradimento di Antonio Conte per il giocatore, richiesto già in passato dal tecnico. Allora, però, Florenzi era dichiarato incedibile dalla Roma, mentre adesso la situazione è decisamente mutata. Il tutto senza escludere a priori un ritorno in Liga, con il Siviglia di Monchi particolarmente interessato.

