Mercato – Il futuro di Cavani legato ad Icardi. E Simeone non si è ancora arreso

Sfumato l’obiettivo Dries Mertens, il profilo più appetibile a parametro zero per la prossima estate non rimane che Edinson Cavani. Dati i segnali positivi da Parigi circa il riscatto di Mauro Icardi, seppur ai cifre inferiori rispetto ai 70 milioni di euro stabiliti nell’accordo con l’Inter, il centravanti uruguagio sarà in un certo senso costretto a fare le valigie, anche se va registrato un tentativo in extremis di rinnovo da parte del Paris Saint Germain.

Insomma, il futuro del Matador è legato a quello di Maurito, un incrocio che ha riflessi importanti soprattutto in casa Inter. Oltre all’enorme somma di denaro che ricaverebbero dalla cessione dell’ex capitano, i nerazzurri potrebbero avere il via libera per fiondarsi sull’ex attaccante del Napoli a quel punto a parametro zero. Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, non va però sottovalutata la concorrenza dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che corteggia Cavani ormai da diversi mesi.

