Mercato – Il futuro di Skriniar può cambiare: l’Inter sta pensando di blindarlo…

Il futuro di Milan Skriniar è appeso ad un filo sottilissimo e, a decretarne le sorti, sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Qualora Antonio Conte decidesse di rimanere almeno per un’altra stagione, allora il club cercherebbe di inserire il difensore slovacco in uno scambio visto che nella difesa a 3 del tecnico leccese ha trovato davvero poca fortuna. Nel caso in cui dovesse sbarcare Allegri a Milano, invece, il mondo per l’ex Sampdoria si ribalterebbe.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano punterebbe verosimilmente sulla difesa a 4, territorio in cui Skriniar sa agire come pochi al mondo. In quel caso Allegri chiederebbe alla dirigenza di blindare immediatamente il giovane difensore e – piuttosto – tardare di un anno l’arrivo di Marash Kumbulla dall’Hellas Verona. Da primo dei sacrificabili sul mercato potrebbe così diventare un punto fisso della nuova Inter di Allegri.

