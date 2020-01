Mercato – Gabigol saluta l’Inter: oggi il Flamengo attende l’ok nerazzurro

Sarà il cartellino di Gabigol a finanziare quasi interamente l’arrivo all’Inter di Christian Eriksen. Il centravanti brasiliano diverrà presto un nuovo calciatore del Flamengo, per un’operazione totale da 18 milioni di euro più bonus che l’Inter riceverà per la cessione del calciatore. Quella di oggi, non solo per il trequartista danese atteso in mattinata a Milano per visite mediche e firma, ma anche per l’ex Santos potrebbe essere una giornata decisiva.

Come anticipato nell’edizione di questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, da sabato il vicepresidente dei rubonegros Marcos Braz e l’a.d. Bruno Spindel sono a Milano. In giornata dovrebbero ricevere da Marotta e Ausilio l’ok all’offerta formulata nei confronti dei nerazzurri per l’attaccante, che ha già trovato l’accordo per restare a Rio. Esce Gabriel, entra Christian: nessuno fra i tifosi interisti avrà nulla da ridire.



