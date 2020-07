Mercato – Occasione Garay: Inter si muove per averlo a parametro zero

Nome di mercato a sorpresa in orbita Inter che riguarda il reparto difensivo. Si tratta del difensore centrale Ezequiel Garay, da pochi giorni svincolato a causa della scadenza del contratto con il Valencia che in Spagna ha sollevato non poche polemiche per via del divorzio burrascoso avuto con la società. Secondo quanto riferito questa mattina da Marca, il difensore argentino potrebbe presto arrivare in Italia visto l’interessamento nei suoi confronti da parte dell’Inter.

Il club nerazzurro, infatti, si sta preparando alla cessione di Diego Godin. Il centrale uruguagio non è mai entrato appieno negli schemi di Antonio Conte e dovrebbe partire a fine stagione. L’unico problema sarà trovare un club disposto ad addossarsi un ingaggio da circa 5 milioni di euro. Ad ogni modo, per quanto riguarda Garay, si tratta con l’entourage: le offerte arrivate sul tavolo dell’argentino sono numerose e sarà valutato il progetto più convincente e consono alle sue caratteristiche.

