Mercato – Gasperini piomba su Vanheusden! Ma l’Atalanta dovrà vedersela con l’Inter

Doveva prima o poi arrivare il momento in cui in Italia qualcuno avrebbe messo gli occhi sul talento di Zinho Vanheusden. Il difensore centrale di proprietà dello Standard Liegi, cresciuto per qualche anno nella Primavera dell’Inter, la scorsa estate – dopo aver trascorso una prima stagione in prestito – è tornato in Belgio nel suo vecchio club a titolo definitivo per continuare il processo di crescita individuale. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro vanta comunque nei suoi confronti un gentlemen’s agreement secondo il quale in caso di cessione avrebbe una corsia preferenziale.

Un accordo che può giocare a svantaggio dell‘Atalanta, squadra fortemente interessata al suo acquisto. In Italia, in realtà, non è l’unica, visto che anche la Fiorentina ne ha già parlato con l’Inter in più di un’occasione visti i tanti incroci di mercato tra i due club. Gasperini ha già indicato il suo nome alla famiglia Percassi, tentando di anticipare un’altra possibile concorrente come la Sampdoria. L’Inter, che con la dirigenza atalantina vanta ottimi rapporti, considera oramai i bergamaschi come dei diretti avversari, pertanto preferirebbe altre soluzioni per il difensore classe 1999.

