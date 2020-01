Mercato – Genoa, Pinamonti in uscita in prestito: serve l’ok dell’Inter

Dopo una preparazione scoppiettante ed un avvio di campionato in cui sembrava poter portare sulle sue spalle tutto il peso dell’attacco del Genoa, Andrea Pinamonti potrebbe già andar via dal Grifone almeno in prestito in questa sessione. Il suo rendimento nelle ultime settimane del 2019 è calato vertiginosamente, penalizzando anche i rossoblù in una fase offensiva carente di reti. Dopo pochi mesi, così, il giovane centravanti potrebbe abbracciare una nuova sfida.

Come riferito dal giornalista Nicolò Schira, i rappresentati sono appena arrivati a Milano per trattare il prestito con Spal o Verona, Per il via libera, però, servirà prima il placet dell’Inter che aveva conservato un gentleman agreement in estate. Il punto di Schira: “Arrivati a Milano i rappresentanti di Andrea Pinamonti. Il centravanti è in uscita dal Genoa e piace in prestito a Spal e Verona, ma serve il placet dell’Inter che ha gentleman agreement per ricomprarlo in estate a 20 milioni”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!