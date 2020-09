Mercato – Sorpresa Genoa, spunta Ranocchia per la difesa: ipotesi concreta

Dopo essere stato accostato al Bologna nei giorni scorsi, su Andrea Ranocchia si è precipitato un altro club italiano. Si tratta del Genoa, una vecchia conoscenza in realtà per il centrale umbro dal momento che aveva già vestito la maglia del Grifone prima di passare all’Inter nella stagione 2010/11. Un’ipotesi sulla quale le parti starebbero già lavorando per cercare un accordo nel corso delle prossime settimane.

Stando alle ultimissime di mercato riportate questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’ex Genoa e Sampdoria ha già saputo dell’interessamento da parte del club di preziosi. Il Grifone, con il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano, sta evidentemente già portando avanti i contatti con l’Inter e con lo stesso calciatore per cercare un’intesa. I buoni rapporti che legano l’ex ds del Parma e l’ad nerazzurro Beppe Marotta, potrebbero facilitare l’operazione.