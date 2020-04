Mercato – Genoa e Roma lavorano allo scambio Pinamonti-Perotti: decide l’Inter

Dopo un buon avvio di stagione con la maglia del Genoa, impreziosito dalla rete alla prima giornata contro la Roma, Andrea Pinamonti sembra essersi smarrito con l’andare del tempo. L’ex attaccante dell’Inter, che la passata stagione aveva fatto bene al Frosinone in Serie A, era andato in Liguria la scorsa estate con l’obiettivo dichiarato di condurre la squadra alla salvezza da protagonista per riconquistarsi la fiducia del club nerazzurro.

Oggetto di mercato lo scorso gennaio, secondo quanto riferito questa mattina da Il Tempo, Pinamonti potrebbe presto lasciare Genova. Il club di Preziosi da tempo ha messo in piedi una trattativa con la Roma per riportare a casa Diego Perotti e, stando alle ultime di mercato, si starebbe lavorando su uno scambio con il giovane attaccante. Non è la prima volta che i giallorossi vengono accostati al nome di Pinamonti e sarà comunque determinante la posizione dell’Inter. La società interista dovrà infatti prima dare l’ok al al via libera, in virtù del gentlemen agreement stabilito con il Genoa al momento della cessione.

