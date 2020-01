Mercato – Giroud al Lione per liberare Dembelé, Aulas smentisce: “Moussa non si muove a gennaio”

L’Inter continua a monitorare la situazione di mercato relativa ad Olivier Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea. Il classe 1986 potrebbe sbarcare a Milano qualora si concretizzi un’operazione in uscita nel reparto offensivo nerazzurro, ma in Inghilterra quest’oggi si è parlato di un suo possibile ritorno in patria: la dirigenza dei Blues infatti starebbe pensando di utilizzare Giroud come contropartita tecnica per arrivare a Moussa Dembelé, attaccante francese del Lione.

Il presidente del club transalpino Jean-Michel Aulas però ha subito smentito questo tipo di scenario, a margine di un evento con i soci del club francese. Ecco le sue parole riportate da alfredopedulla.com: “Dembelé? Non se ne andrà. Ha ricevuto molte offerte, così come altri giocatori, ma non partirà a gennaio, è ovvio”.

