Mercato – Giroud attende l’Inter: scartate due squadre inglesi

Non rappresenta la prima necessità di questa finestra di mercato dell’Inter il ruolo di vice Lukaku, ma va comunque registrato il grandissimo atto di fiducia che Olivier Giroud sta dimostrando nei confronti del club nerazzurro. Il centravanti francese, in uscita già a gennaio dal Chelsea, ha posto l’Inter in cima alla lista dei suoi club preferiti. Proprio per questo motivo, secondo quanto appreso da diversi tabloid inglesi, il ragazzo avrebbe già rifiutato alcune destinazione.

Stando alle ultime news di mercato raccontate dal Telegraph in Inghilterra, Aston Villa e Newcastle si sarebbero iscritte ufficialmente alla corsa per il francese. Giroud, che ha intenzione di cambiare aria per non perdere gli Europei di questa estate, vorrebbe però cogliere una sfida più stimolante come quella interista. Così, entrambe le opzioni inglesi sembrano essere divenute immediatamente impraticabili per il futuro dell’ex Arsenal.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!