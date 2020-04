Mercato – Sfumato Giroud, l’Inter torna su Mertens: proposta ricchissima sul piatto

Rimarrà con ogni probabilità al Chelsea per un’altra stagione Olivier Giroud, a causa dell’opzione esercitata nella giornata di ieri dal club londinese che automaticamente ha rinnovato fino al 30 giugno del 2021 il contratto dell’attaccante campione del Mondo. L’Inter, che tra i club sulle sue tracce era da mesi in prima fila, può così virare una volta per tutte su un altro centravanti in scadenza, seppur con caratteristiche completamente opposte da quelle cercate da Conte per il ruolo di vice-Lukaku.

Si tratta di Dries Mertens, calciatore del Napoli e disponibile a parametro zero dal prossimo 30 giugno, salvo estensioni minime di contratto per portare a termine eventualmente la stagione attuale qualora dovesse riprendere. Stando a quanto riportato nell’edizione di questa mattina di Tuttosport, per il centravanti belga l’Inter avrebbe già pensato ad una ricchissima proposta contrattuale da 5 milioni di euro a stagione più altri bonus. Al calciatore spetterà la decisione finale, viste le offerte provenienti da altri club come Monaco, Roma e Chelsea.

