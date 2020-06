Mercato – Giroud rinnova ma il pensiero all’Inter è fisso: l’arrivo di Werner cambia tutto

Nella sessione di calciomercato dello scorso gennaio è stato davvero ad un passo dal vestire la maglietta dell’Inter: Olivier Giroud è invece ancora un giocatore del Chelsea e – poche settimane fa – ha anche firmato il rinnovo di contratto fino al 2022. Le parole spese da Frankie Lampard per lui hanno portato all’esito desiderato ma ora le carte in tavola sembrano essere cambiate.

Come riporta il quotidiano Tuttosport infatti l’attaccante francese ha sempre in mente l’Inter di Antonio Conte. Il suo desiderio – di essere impiegato maggiormente – sarà messo in discussione dopo l’arrivo a Londra del centravanti tedesco Timo Werner. La volontà di Giroud dunque – si legge – è quella di lasciare il Chelsea e trasferirsi in nerazzurro dove Conte è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.



