Mercato – Godin ai saluti? Riprende quota il possibile addio dall’Inter

Il risveglio dell’Inter su alcuni importanti obiettivi per la difesa, ha rimesso improvvisamente in discussione il futuro di Diego Godin. Premesso che, sia per il centrale uruguagio che per tanti altri nerazzurri saranno decisivi gli ultimi mesi di stagione, le nuove mosse del club nei confronti di Jan Vertonghen e Marash Kumbulla hanno chiaramente sollevato la discussione sul quello che potrà essere il futuro dell’ex Atletico Madrid.

Come sottolineato da Tuttosport, per l’Inter sarà molto importate sentire anche il parere dello stesso Godin per capire quale sarà la volontà del calciatore. Dopo una stagione in chiaroscuro con un modulo in cui ha fatto fatica per ovvie ragioni, non è escluso che possa essere lo stesso difensore centrale a chiedere di essere messo sul mercato. E, qualora il club nerazzurro dovesse accelerare per avere a parametro zero Vertonghen, verrebbe percepito come il segnale di un divorzio imminente con l’uruguagio.

