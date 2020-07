Mercato – Godin libero di scegliere il proprio futuro: l’Inter non pone vincoli

Guardando i numeri della Serie A, forse alcune critiche nei confronti dell’Inter appaiono un tantino ingenerose. Perché se da una parte è vero che nelle ultime giornate sono saltati alcuni settaggi della retroguardia nerazzurra, va anche sottolineato che ad oggi quella interista è la seconda miglior difesa del campionato dopo la Juventus. Nonostante ciò, calciatori come Godin e Skriniar hanno sofferto per tutta la stagione questo nuovo sistema apportato da Conte.

Soprattutto il futuro del difensore uruguagio appare come mai in bilico. Il suo adattamento alla difesa a tre è stato piuttosto complicato e il ruolo marginale ricoperto negli ultimi mesi potrebbe portare ad un divorzio al termine della stagione. Secondo quanto scritto da Tuttosport, l’ex Atletico Madrid non vorrebbe gettare la spugna proprio adesso, ma la prospettiva di un’altra stagione da riserva proprio non gli va a genio. Così, l’Inter lascerà il calciatore libero di scegliere la migliore soluzione sul mercato in vista del prossimo anno, senza porre vincoli di alcun genere.

