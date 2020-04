Mercato – Godin, sirene inglesi insistenti: è duello tra Tottenham e Manchester United

Senza mettere in dubbio la volontà di Diego Godin e l’enorme sforzo a calarsi nella parte del terzo centrale del sistema difensivo di Antonio Conte, questa sua prima stagione ha comunque rivelato un ambientamento più complicato di quanto ci si potesse aspettare. Andando a vedere le singoli prestazioni sin qui espresse dall’ex capitano dell’Atletico Madrid, non mancano infatti anche le gare esaltanti in cui ha fatto prevalere la forza fisica e l’esperienza. Ma, l’adattamento a difendere in una zona diversa del campo con tantissimo spazio da coprire alle spalle e con compiti in fase di impostazione nuovi rispetto al passato, alla fine ha penalizzato complessivo spesso il giudizio sul suo rendimento.

Da qui le voci che circolano ormai da mesi sul possibile divorzio con l’Inter a fine stagione. Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, restano il Tottenham e il Manchester United i due club che più hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Da non scartare anche la possibilità di un ritorno all’Atletico Madrid, come suggerito in Spagna qualche settimana fa, prima di intraprendere il ruolo di vice allenatore di Diego Simeone per i prossimi anni.

