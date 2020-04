Mercato – Gotze via da Dortmund: una big europea nel suo futuro. L’Inter ci pensa

Sono numerose le opportunità a parametro zero in vista della prossima estate. Tra Willian del Chelsea e Edinson Cavani del PSG, ecco che anche Mario Götze si candida ad essere uno dei nomi più bollenti sulle liste dei principali club europei. Il trequartista tedesco andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno – o comunque al termine della stagione nella scadenza stabilita dalla Fifa qualora i termini dovessero allungarsi – e diverse società potrebbero approfittarne.

“Ho deciso di ripianificare la mia carriera sportiva. Ho deliberatamente preso il tempo necessario per questo passaggio perché è un momento importante per il mio futuro e perché voglio separare il lato professionale da quello privato”. Con queste parole Götze aveva praticamente annunciato l’addio definitivo dal Borussia Dortmund. Sul calciatore, che ha già comunicato di vuole rimanere in Europa rifiutando le varie offerte da Cina, Emirati e Usa, si è parlato in passato dell’interesse dell’Inter. L’unico ostacolo è rappresentato però dai 6 milioni di ingaggio, sui quali il ragazzo dovrà necessariamente fare un passo indietro.

