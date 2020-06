Coppa Italia e rinnovo, Handanovic a caccia del primo titolo con l’Inter: nel mirino c’è anche Zenga

L’Inter, in vista del ritorno in campo tra Coppa Italia e Serie A, è pronta ad affidarsi ai suoi pilastri. In cima a tutti c’è il capitano, Samir Handanovic, tornato in campo prima dello stop del campionato contro la Juventus dopo un lungo infortunio.

Ora il portiere sloveno ha recuperato totalmente dal problema al dito ed è pronto a difendere in questo finale di stagione la porta nerazzurra. Come raccontato da Passioneinter.com, Samir Handanovic resterà all’Inter ancora un altro anno e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo fino al 2022 ormai è definitivo.

La pandemia ha allungato i tempi dell’annuncio ma ormai l’intesa è stata raggiunta. Handanovic sarà titolare anche il prossimo anno, ciò ha bloccato l’arrivo di Musso all’Inter. L’argentino dell’Udinese piace tanto alla dirigenza nerazzurra ma il posto da titolare in porta è ancora dello sloveno. Così sembra molto più probabile il rientro in base di Radu, come raccontato su Passioneinter, che svolgerà il ruolo di vice Handanovic che insegue Walter Zenga, il portiere più presente in Serie A con l’Inter, oggi distante solo 49 partite (279 Samir, 328 Walter).

Nel mirino anche il primo titolo. Handanovic è arrivato all’Inter un anno dopo l’ultimo trofeo nerazzurro, la Coppa Italia del 2011. Ora però è tempo di vincere.

