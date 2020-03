Mercato – L’erede di Handanovic: non solo Musso, anche Cragno nei pensieri dell’Inter

Chi sarà l’erede nerazzurro di Samir Handanovic? Sebbene il capitano dell’Inter non abbia dato fin qui alcun calo di rendimento o qualsiasi tipo di segnale di cedimento, il club sta meditando di affiancare già dalla prossima stagione un possibile successore dello sloveno. Concedere un anno di apprendistato al fianco di un grande portiere come Handanovic al profilo giovane che arriverà nei prossimi mesi, è senz’altro una buona idea anche per valutarne da vicino la reale affidabilità tra i pali.

Si è parlato in questo senso con una certa insistenza di Juan Musso dell’Udinese. Per il portiere argentino i dialoghi sono già stati intrapresi e servirebbero circa 30 milioni di euro per liberarlo a titolo definitivo. Non va però sottovalutato anche il nome di Alessio Cragno, portiere classe 1994 rientrato da poco da un lungo infortunio e già nel mirino dell’Inter qualche stagione fa. Nel suo caso potrebbe giocare a favore la nazionalità, poiché il club nerazzurro già dalla scorsa estate ha instaurato un processo di italianizzazione voluto da Conte al fine di creare uno zoccolo duro capace di far da traino all’intero spogliatoio.

